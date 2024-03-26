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Мангистауский спортсмен стал победителем Открытого Кубка Европы по дзюдо

Мангистауский спортсмен стал победителем Открытого Кубка Европы по дзюдо

В Словакии на Открытом Кубке Европы по дзюдо среди кадетов чемпионом стал спортсмен из Мангистау Габит Расулхан в весе 50 кг, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

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