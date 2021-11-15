"Потеряли берега". Кто вместе с США готовится "атаковать Крым"

Утопить и сказать, что в результате действий старшего матроса Иванова Петра Сидоровича, недисциплинированного распиздяя, утоплен пароход пиндоссовских ВМС. Министерство обороны выражает сочЮЙствие постадавшим и приносит извЕнения за деятельность распиздяя! Распиздяй будет наказан самым суровым образом!

Пущай маневрируют - а наши изучают их тактику манёвра и логику поведения . А потопить эти два корыта дело нескольких минут .

владимир Сырников

Олег Самойлов Утопить и сказать, что в результате действий старшего матроса Иванова Петра Сидоровича, недисциплинированного распиздяя, утоплен пароход пиндоссовских ВМС. Министерство обороны выражает сочЮЙствие постадавшим и приносит извЕнения за деятельность распиздяя! Распиздяй будет наказан самым суровым образом!

Юрий Ded! Распиздяй будет наказан самым суровым образом! А Россия будет оплачивать все расходы за ошибку рас...дяя. Прежде чем предлагать какую либо глупость, надо немного и головой соображать!