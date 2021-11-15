Эскадра Шестого флота США вторую неделю активно маневрирует у побережья Крыма. Расширяя здесь военное присутствие, особые надежды Пентагон возлагает на региональных союзников: согласно международным нормам, страны с выходом к Черному морю не подпадают под ограничения по общему тоннажу.
"Потеряли берега". Кто вместе с США готовится "атаковать Крым"
Комментарии
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Олег Самойлов
Юрий Ded
Пущай маневрируют - а наши изучают их тактику манёвра и логику поведения . А потопить эти два корыта дело нескольких минут .
Утопить и сказать, что в результате действий старшего матроса Иванова Петра Сидоровича, недисциплинированного распиздяя, утоплен пароход пиндоссовских ВМС. Министерство обороны выражает сочЮЙствие постадавшим и приносит извЕнения за деятельность распиздяя! Распиздяй будет наказан самым суровым образом!
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1 час.
владимир Сырников
Олег Самойлов
Утопить и сказать, что в результате действий старшего матроса Иванова Петра Сидоровича, недисциплинированного распиздяя, утоплен пароход пиндоссовских ВМС. Министерство обороны выражает сочЮЙствие постадавшим и приносит извЕнения за деятельность распиздяя! Распиздяй будет наказан самым суровым образом!
Юрий Ded! Распиздяй будет наказан самым суровым образом! А Россия будет оплачивать все расходы за ошибку рас...дяя. Прежде чем предлагать какую либо глупость, надо немного и головой соображать!
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32 мин.
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