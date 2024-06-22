ВОЗ: рассматривается запрос РФ о холере на подконтрольной Киеву территории

Структуры Всемирной организации здравоохранения рассматривают запрос России по сообщениям о вспышке холеры на подконтрольной Киеву части Херсонской области, заявил РИА Новости официальный представитель европейского бюро ВОЗ Бану Батнагар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии