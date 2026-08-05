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Смерть учёного Никиты Зезина после конфликта на парковке: что известно о трагедии и какие вопросы остаются без ответа

Смерть учёного Никиты Зезина после конфликта на парковке: что известно о трагедии и какие вопросы остаются без ответа

Смерть учёного Никиты Зезина после конфликта на парковке: что известно о трагедии и какие вопросы остаются без ответа Елена ГалицкаяИстория гибели учёного Российской академии наук Никиты Зезина вызвала широкий общественный резонанс.

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