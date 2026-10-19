Lithuania has lost the right to host the World Cup in modern pentathlon. The Lithuanian Modern Pentathlon Federation has received a letter from the International Union of Modern Pentathlon (UIPM).
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