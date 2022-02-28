Huawei упростила совместную работу ноутбуков, смартфонов, умных часов и других устройств при помощи ПО Super Device

Huawei уже некоторое время работает над бесшовной интеграцией своих ноутбуков, планшетов, смартфонов и умных часов, и недавно анонсированный программный пакет Super Device знаменует собой следующий шаг на пути к этому плавному рабочему процессу.
Huawei уже некоторое время работает над бесшовной интеграцией своих ноутбуков, планшетов, смартфонов и умных часов, и недавно анонсированный программный пакет Super Device знаменует собой следующий шаг на пути к этому плавному рабочему процессу.
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