Предстоящие выходные в Москве обещают быть щедрыми на бесплатный досуг. Жителей и гостей столицы ждут юбилейный фестиваль анимации, масштабный семейный праздник с K-pop-баттлами, книжная ярмарка с издательскими ценами и интерактивный фестиваль спасателей на ВДНХ.