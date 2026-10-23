Предстоящие выходные в Москве обещают быть щедрыми на бесплатный досуг. Жителей и гостей столицы ждут юбилейный фестиваль анимации, масштабный семейный праздник с K-pop-баттлами, книжная ярмарка с издательскими ценами и интерактивный фестиваль спасателей на ВДНХ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым