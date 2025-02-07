В облбюджете выделены средства на проектирование объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в сельской местности

<p> Средства выделены по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области» на разработку проектной документации на капитальный ремонт и строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в Южском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии