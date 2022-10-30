Военные ВВО получили подарки и письма на передовой в зоне СВО

Военнослужащим передовых подразделений Восточного военного округа (ВВО), выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, прямо на позиции доставили подарки от школьников и представителей Союза пенсионеров Подмосковья.
Военнослужащим передовых подразделений Восточного военного округа (ВВО), выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, прямо на позиции доставили подарки от школьников и представителей Союза пенсионеров Подмосковья.
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