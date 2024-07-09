Путин отверг прекращение огня на Украине: Киев должен сделать необратимые шаги

Ни чего!... ни чего нового!!... Россия- Китай- США... поездки Орбана... вообще то раньше, Киссинджер называл это "челночной дипломатией"... ну-ну,... И помните!!!... Сорос и Орбан, ЭТО две стороны... ОДНОЙ медали и эти "потуги" в интересах... не Нашего с вами (русского) мира а ИХ мира, так называемого. стран НАТО.... "запада".

Александр Конкин

Советую автору внимательно прочесть (хотя бы) биографию Байдена.., он ВСЕГДА и ВО ВСЕМ был "ястребом", а значит, он просто не умеет по иному. А в отношении России, особенно. и всего Православного мира он ВРАГ! Безжалостный и бескомпромисный! Если Россия согласится на переговоры и не доведет СВО до логического конца, выполнив ВСЕ поставленные задачи - то мы увидим, через время, нечто вроде пробирки Пауэлла..! Другого пути не существует, это иллюзия на которую ведется наше руководство желаю быть, закономерно, как всегда, обманутым..!