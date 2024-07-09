Иронично, конечно, получается, что все, кто занесен на украинский сайт «Миротворец» как разжигатели конфликта и враги Киева, и правда миротворцы – хотят мира на Украине.
Путин отверг прекращение огня на Украине: Киев должен сделать необратимые шаги
Комментарии
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Алексей Тан
Ни чего!... ни чего нового!!... Россия- Китай- США... поездки Орбана... вообще то раньше, Киссинджер называл это "челночной дипломатией"... ну-ну,... И помните!!!... Сорос и Орбан, ЭТО две стороны... ОДНОЙ медали и эти "потуги" в интересах... не Нашего с вами (русского) мира а ИХ мира, так называемого. стран НАТО.... "запада".
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7 час.
Александр Конкин
Советую автору внимательно прочесть (хотя бы) биографию Байдена.., он ВСЕГДА и ВО ВСЕМ был "ястребом", а значит, он просто не умеет по иному. А в отношении России, особенно. и всего Православного мира он ВРАГ! Безжалостный и бескомпромисный! Если Россия согласится на переговоры и не доведет СВО до логического конца, выполнив ВСЕ поставленные задачи - то мы увидим, через время, нечто вроде пробирки Пауэлла..! Другого пути не существует, это иллюзия на которую ведется наше руководство желаю быть, закономерно, как всегда, обманутым..!
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6 час.
Игорь Кузнецов
Получается что выиграл Зеленский, который хотел мира на Украине, когда избирался президентом, но потом ему укробандеровцы резко сказали - воевать, Запад нам поможет. Что ему делать? Ясно что - быстро наживаться пока ещё можно.
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6 час.
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