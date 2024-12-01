«Ещё многое предстоит сделать»: в ФРГ заявили об установлении личностей двух подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

В ФРГ утверждают, что установили двух подозреваемых в подрыве «Северных потоков» Роман Шимаев Немецкие следователи установили личности двух подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель.
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