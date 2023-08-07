«Разминирование ногами» - самостийное ноу-хау, от которого укро-вояки леденеют от страха

07 августа 2023г. - VRUBCOVSKE.RU. У американских военных нет иллюзий по поводу «победоносного» наступления укровермахта, которое, мягко говоря, не показало результатов и в котором «гениальные полководцы» ВСУ не смогли проломить оборону ВС РФ.
07 августа 2023г. - VRUBCOVSKE.RU. У американских военных нет иллюзий по поводу «победоносного» наступления укровермахта, которое, мягко говоря, не показало результатов и в котором «гениальные полководцы» ВСУ не смогли проломить оборону ВС РФ.
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