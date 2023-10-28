Старые песни, да на новый лад

Александр Рожков

Он не про них пыль поднимает. Под видом осуждения либерастов, на самом деле идет борьба против реальной оппозиции. Всех, кто не согласен с чем то, или не доволен чем то, скопом называют либералами, хотя кинешь камнем в управителей, в либералов попадешь. И ни какой либеральной оппозиции нет и в помине. Нет ни одной партии в Думе, которая бы заявляла о приверженности либерализму. А вот власть предержащие не раз говаривали о приверженности либеральным ценностям.