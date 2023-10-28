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Закон и Порядок

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Старые песни, да на новый лад

Старые песни, да на новый лад

Виктор Анисимов  Ну вот, опять наша либеропедерастическая оппозиция получив очередной транш в виде тридцати иудиных шекелей завела свою всем давно надоевшую песенку о том что "Путин мёртв давно, и правит нами царь ненастоящий".

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Комментарии
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Александр Рожков
Он не про них пыль поднимает. Под видом осуждения либерастов, на самом деле идет борьба против реальной оппозиции. Всех, кто не согласен с чем то, или не доволен чем то, скопом называют либералами, хотя кинешь камнем в управителей, в либералов попадешь. И ни какой либеральной оппозиции нет и в помине. Нет ни одной партии в Думе, которая бы заявляла о приверженности либерализму. А вот власть предержащие не раз говаривали о приверженности либеральным ценностям.
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2 д.
Александр Ляшенко
Александр Рожков, не надо ля ля, скажи конкретно,поддерживаешь Путина или нет,остальное твой словесный понос.
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2 д.
Александр Рожков
Александр Ляшенко не надо ля ля, скажи конкретно,поддерживаешь либералов или нет, остальное твой словесный понос.                                                                                               https://youtu.be/qulwuOkIA9w
Путин-либерал
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2 д.

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