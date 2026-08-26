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Инспекция Гостехнадзора Республики Крым будет упразднена с 1 сентября 2026 года

Инспекция Гостехнадзора Республики Крым будет упразднена с 1 сентября 2026 года

«Функции Инспекции Гостехнадзора РК передаются Министерству сельского хозяйства Республики Крым, которое является правопреемником прав и обязанностей упраздняемой (ликвидируемой) организации», — сообщили на официальном сайте Инспекции.

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