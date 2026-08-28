В Калининградской области после ливней подтопило пять СНТ

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Территории пяти садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в Гурьевском муниципальном округе оказались подтоплены после ливневых дождей, обрушившихся на Калининградскую область в конце августа.
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