Всепропальшикам не смотреть

Малые городки под ключКомпания «DAHIR INŞAAT» создала инновационную технологию домостроения «панельный монолит», которая позволяет индустриальным методом быстро и качественно строить разнообразное по архитектуре жилье, комплексно застраивать микрорайоны и даже возводить новые города! Мы разработали и предлагаем новые универсальные стеновые панели, уникальность которых заключается в том, что они являются одновременно стеновой конструкцией, и при этом становятся частью опорной колонны здания.