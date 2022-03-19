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Всепропальшикам не смотреть

Всепропальшикам не смотреть

Малые городки под ключКомпания «DAHIR INŞAAT» создала инновационную технологию домостроения «панельный монолит», которая позволяет индустриальным методом быстро и качественно строить разнообразное по архитектуре жилье, комплексно застраивать микрорайоны и даже возводить новые города! Мы разработали и предлагаем новые универсальные стеновые панели, уникальность которых заключается в том, что они являются одновременно стеновой конструкцией, и при этом становятся частью опорной колонны здания.

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