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Политики ФРГ требуют отмены запрета ДВС после исследования мюнхенских ученых об электромобилях

Ученые Мюнхенского технического университета (TUM) выяснили, что за полный жизненный цикл электромобиль снижает выбросы CO2 лишь на 41%, а не до нуля.

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