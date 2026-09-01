Александр Алясов стал учителем после ранения на СВО

RT представляет ветерана СВО Александра Алясова, который после ранения стал учителем ОБЖ. Он делится опытом с учениками, учит их выживать и вдохновляет через жизненные уроки.
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