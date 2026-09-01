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Царьград

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Александр Алясов стал учителем после ранения на СВО

Александр Алясов стал учителем после ранения на СВО

RT представляет ветерана СВО Александра Алясова, который после ранения стал учителем ОБЖ. Он делится опытом с учениками, учит их выживать и вдохновляет через жизненные уроки.

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