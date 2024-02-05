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Zero Hedge

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Zelensky Visits Front Line Troops Amid Brewing Split With His Top General

Zelensky Visits Front Line Troops Amid Brewing Split With His Top General

Zelensky Visits Front Line Troops Amid Brewing Split With His Top General President Volodymyr Zelensky visited Ukrainian troops along the frontlines of fighting with Russia on Sunday, on the southeastern front, according to Reuters.

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