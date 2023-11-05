15 Неизвестных Фактов про Йеннифэр

Йеннифэр, Трисс, Шани. Что их связывает, вернее кто? Конечно же ведьмак Геральт из Ривии! В игре Ведьмак 3: Дикая Охота привычный образ Йеннифер мог вовсе не появиться, изначальный концепт очень сильно отличался от итоговой любимой поклонниками Неверленда версии.