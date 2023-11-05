15 Неизвестных Фактов про Йеннифэр

Йеннифэр, Трисс, Шани. Что их связывает, вернее кто? Конечно же ведьмак Геральт из Ривии! В игре Ведьмак 3: Дикая Охота привычный образ Йеннифер мог вовсе не появиться, изначальный концепт очень сильно отличался от итоговой любимой поклонниками Неверленда версии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии