Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Установлены условия возведения комплекса переработки мусора в Сафоновском районе

Установлены условия возведения комплекса переработки мусора в Сафоновском районе

Активисты из города Смоленской области предложили властям объединиться в рабочую группу по контролю за проектом Реконструкция действующего с 2013 года полигона ТБО и, в дальнейшем строительство комплекса по обработке, утилизации и размещению отходов производства и потребления вблизи деревень Бараново и Шавеево Сафоновского района Смоленской области возможны только при двух условиях, заявил smolensk-i.

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