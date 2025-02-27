Установлены условия возведения комплекса переработки мусора в Сафоновском районе

Активисты из города Смоленской области предложили властям объединиться в рабочую группу по контролю за проектом Реконструкция действующего с 2013 года полигона ТБО и, в дальнейшем строительство комплекса по обработке, утилизации и размещению отходов производства и потребления вблизи деревень Бараново и Шавеево Сафоновского района Смоленской области возможны только при двух условиях, заявил smolensk-i.