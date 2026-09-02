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Сбой прогнозов! Аномальная активность Солнца этим летом и неожиданная обратная динамика числа бурь

Сбой прогнозов! Аномальная активность Солнца этим летом и неожиданная обратная динамика числа бурь

Как сообщают ученые Лаборатории солнечной астророномии РАН, с 1 июня по 31 августа зафиксированы 82 мощных взрыва класса M и выше, включая 3 супервспышки наивысшего балла X.

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