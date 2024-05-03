Аналитик Иванов назвал сражающуюся с санкциями Россию примером для Китая

Подвергшаяся наибольшему санкционному давлению в истории Россия представляет пример для Китая. С таким заявлением выступил старший научный сотрудник аналитического центра Asia Society Policy Institute Филипп Иванов.
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