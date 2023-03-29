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«Привет» от КБ «Око» – возможно, что русский БПЛА-шторм начинается уже сегодня

«Привет» от КБ «Око» – возможно, что русский БПЛА-шторм начинается уже сегодня

Пожалуй, что именно конфликт между Россией и странами НАТО на территории Украины во многом показал, какое огромное значение для успешного ведения боевых действий имеют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и какую огромную роль они будут играть в будущем.

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