«Привет» от КБ «Око» – возможно, что русский БПЛА-шторм начинается уже сегодня

Пожалуй, что именно конфликт между Россией и странами НАТО на территории Украины во многом показал, какое огромное значение для успешного ведения боевых действий имеют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и какую огромную роль они будут играть в будущем.
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