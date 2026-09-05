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SPORT24.ru

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«Динамо» в воскресенье объявит о подписании полузащитника Максимилиано Гутьерреса

«Динамо» в воскресенье объявит о подписании полузащитника Максимилиано Гутьерреса

Как стало известно Sport24, по итогам успешно пройденного медосмотра, с высокой долей вероятности, «Динамо» в воскресенье объявит о подписании полузащитника «Индепендьенте»Как стало известно Sport24, по итогам успешно пройденного медосмотра, с высокой долей вероятности, «Динамо» в воскресенье объявит о подписании полузащитника «Индепендьенте» Максимилиано Гутьерреса.

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