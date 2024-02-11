Бойцы Росгвардии поблагодарили музыканта ST за песню «Дай ему сил», которую они после его концерта в одном из подразделений ведомства в Луганской Народной Республике (ЛНР) выучили наизусть и активно исполняют в свободное от боев время.
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