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Бойцы Росгвардии поблагодарили музыканта ST за песню «Дай ему сил»

Бойцы Росгвардии поблагодарили музыканта ST за песню «Дай ему сил»

Бойцы Росгвардии поблагодарили музыканта ST за песню «Дай ему сил», которую они после его концерта в одном из подразделений ведомства в Луганской Народной Республике (ЛНР) выучили наизусть и активно исполняют в свободное от боев время.

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