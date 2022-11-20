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«ПСЖ» хочет за Икарди 30 млн евро. «Галатасарай» считает сумму завышенной

«ПСЖ» просит за форварда Мауро Икарди слишком крупную сумму, считают в «Галатасарае». Как передает Calciomercato со ссылкой на Haberturk TV, парижане готовы позволить турецкой команде выкупить аргентинца за 30 млн евро.

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