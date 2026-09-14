В Германии бензин достиг нового рекордного уровня цен

В Германии цены на бензин марки Super E10 13 сентября достигли нового рекордного уровня — 2,273 евро за литр.
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