Триатлонисты Швейцарии и Бельгии снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за заражения инфекцией после заплыва в Сене

Бельгийская триатлонистка заразилась кишечной инфекцией после заплыва в Сене на Олимпиаде-2024. Триатлонисты из Швейцарии Адриен Бриффод и Симон Вестерманн не будут принимать участия в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Париже.