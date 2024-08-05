Триатлонисты Швейцарии и Бельгии снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за заражения инфекцией после заплыва в Сене

Бельгийская триатлонистка заразилась кишечной инфекцией после заплыва в Сене на Олимпиаде-2024. Триатлонисты из Швейцарии Адриен Бриффод и Симон Вестерманн не будут принимать участия в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Париже.
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