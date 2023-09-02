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Александр Церковный и Денис Захаров побывали на линейке в «Газпром школе Санкт-Петербург»

Александр Церковный и Денис Захаров побывали на линейке в «Газпром школе Санкт-Петербург»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный и защитник команды Денис Захаров побывали на линейке в «Газпром школе Санкт-Петербург».

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