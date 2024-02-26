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Закон, порядок, государство

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На Сахалине минометчики армейского корпуса Восточного военного округа отрабатывают высокоточную стрельбу по условному противнику

На Сахалине минометчики армейского корпуса Восточного военного округа отрабатывают высокоточную стрельбу по условному противнику

Занятия по огневой подготовке с минометчиками проводятся опытными инструкторами, с учетом опыта, полученного в зоне специальной военной операции (СВО).

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