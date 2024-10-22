Российская армия прорвала оборону ВСУ в Часовом Яре, наступление с юга усложняет ситуацию для противника: Карта специальной военной операции на Украине на 22 октября 2024 года Юлия СоколоваРоссийская армия сумела прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в донецком городе Часов Яр, укрепив свои позиции и продолжая развивать наступление.