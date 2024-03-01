Жители села на Закарпатье выступили против мобильной вышки 5G из-за «облучения»

Жители села Малая Уголько выступили против установки мобильной вышки на территории села и собрали почти полсотни подписей, а также обратились с соответствующим коллективным письмом в Тячевский районный совет.
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