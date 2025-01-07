ЕДДС предупредила о двухдневном режиме НМУ первой степени опасности в ЯНАО

На Ямале прогнозируют ухудшение качества воздуха. В нескольких районах округа с 8 по 9 января объявили режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), сообщили в telegram-канале Единой дежурной диспетчерской службы Ноябрьска.
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