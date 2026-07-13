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Царьград

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Обломки БПЛА повредили дома и предприятия в двух районах Кубани

Обломки БПЛА повредили дома и предприятия в двух районах Кубани

В Темрюкском и Белореченском районах были обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков повреждены объекты, расположенные на территории частного домовладения и ряда предприятий.

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