Более 200 клинописных табличек и печатей возрастом 4000 лет найдены в Ираке

Археологи обнаружили более 200 глиняных табличек с клинописью и 60 печатей, связанных с правительством Древней Месопотамии, в древнем шумерском городе Гирсу, или современном Телль-эль-Файуме, на юге Ирака.
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