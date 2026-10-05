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Арифметика войны. «Русская угроза» превратилась в Европе в универсальный способ требовать денег

Арифметика войны. «Русская угроза» превратилась в Европе в универсальный способ требовать денег

«Русские идут, дайте денег». Похоже, именно эта откровенная в своём примитивизме формула становится лейтмотивом всей нынешней европейской политики.

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