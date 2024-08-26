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В России собрались ввести 4 новые программы льготной ипотеки

В России собрались ввести 4 новые программы льготной ипотеки

В ближайшем будущем в России могут быть внедрены новые программы льготной ипотеки. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Акасков в интервью «Парламентской газете» отметил, что хотя предыдущая программа льготной ипотеки официально завершила свое действие, новые меры поддержки для желающих приобрести жилье обязательно появятся.

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