Жительницу Ушачского района осудили на 15 лет за убийство новорожденного

Витебский областной суд приговорил женщину к 15 годам колонии общего режима за убийство новорожденного сына, который после родов в хозяйственной постройке упал в выгребную яму и захлебнулся.
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