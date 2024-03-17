В посёлке Красная Поляна открыли сквер Горный В нём есть детская и спортивная площадки, место для занятий воркаутом и уличные тренажёры.
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В посёлке Красная Поляна открыли сквер Горный В нём есть детская и спортивная площадки, место для занятий воркаутом и уличные тренажёры.