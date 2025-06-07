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Царьград

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Киев срывает передачу тел ВСУ: США и Турция получают удар

Киев срывает передачу тел ВСУ: США и Турция получают удар

Кристель Неан на RT заявила, что отказ Киева передать тела военных ВСУ — удар по США и Турции, организаторам переговоров.

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