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Газета.ру

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Серфер Исмаил заявил, что перед тем, как откусить ногу, акула ему подмигнула

Серфер Исмаил заявил, что перед тем, как откусить ногу, акула ему подмигнула

Австралийский серфер Мел Исмаил пережил нападение акулы в сентябре. Он рассказал об этом в интервью телеканалу ABC.

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