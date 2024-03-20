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Путин призвал ФСБ помогать компаниям, которые столкнулись с санкциями

Путин призвал ФСБ помогать компаниям, которые столкнулись с санкциями

Ряд российских компаний столкнулись с санкциями, которые ввели недружественные РФ государства. Президент страны Владимир Путин обратился к Федеральной службе безопасности (ФСБ) по этому вопросу на заседании коллегии.

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