Расселл врезался в барьеры и сошел, лидируя в спринте в Сингапуре

Пилот « Мерседеса » Джордж Расселл досрочно завершил спринт на Гран-при Сингапура . Расселл выиграл старт у соперника из « Ред Булл » Макса Ферстаппена и вышел в лидеры, однако на втором круге развернулся, врезался в барьеры и сошел.