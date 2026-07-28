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Книга про СВО и нацизм, общественная работа и семья: Депутаты Вассерман и Вторыгина рассказали о планах после ухода из Госдумы

Книга про СВО и нацизм, общественная работа и семья: Депутаты Вассерман и Вторыгина рассказали о планах после ухода из Госдумы

Они не будут избираться осенью в нижнюю палату парламента, но отметили, что дел и так будет хватать сполнаДепутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Елена Вторыгина сообщили, что не будут баллотироваться в Думу IX созыва.

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