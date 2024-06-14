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Новости экономики России

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Акции Adobe взлетели на 17% благодаря результатам, превзошедшим ожидания

Акции Adobe подскочили на 17% в ходе расширенных торгов в четверг после того, как производитель программного обеспечения сообщил о прибыли и выручке, которые превзошли прогнозы, а также повысил годовой прогноз, передает CNBC.

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