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Россия "мечена" Богом: Лавров рассказал, что помогает стране выстоять

Западные собеседники пытаются "развести" Россию, обещая одно, а делая другое. На это указал министр иностранных дел, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

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