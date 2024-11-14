В Москве силовики сорвали турнир поп-ММА: организатора увезли "в неизвестном направлении", "лучшие бои" отменили

Похоже, шоу уже не просто про удары и хайп, а про что-то гораздо большее — что-то, что привлекает внимание не только зрителей, но и тех, кто следит за законом и порядком. ДАВНО ПОРА ЭТИ ДРАКИ ПРЕКРАТИТЬ! Правильно пишут: "А, если всю эту ММА-компанию в окопы?" Пусть на ВСУ-шниках показывают свои бойцовские качества.

d

demyr150648

Вообще эти ММА все-таки не спорт цивилизованных людей. Он не очень соответствует идеалам спорта. Я понимаю, что это обязательное условие для формирования специальных моральных качеств, а также умений и навыков с конкретной целью убийства, пленении или выведения из строя противника. Это понятно и нормально! Но ММА - это аналог кровавой арены Колизея и погибающих гладиаторов. Согласитесь, что есть и аналогия с греческим стадионом у римского Колизея, но цели все-таки разные. Тем более в реалиях нашего времени элемент состязательности ради денег дополняется, мафиозностью организаторов, наркотиками, криминалом и подготовкой к партизанской войне. Даже, если оставить ММА, как спорт, то все клубы должны быть под присмотром МВД по понятным причинам.