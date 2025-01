Microsoft подключила к разработке Gears of War: E-Day создателей Gears of War: Judgment и Bulletstorm Пол...

Microsoft подключила к разработке Gears of War: E-Day создателей Gears of War: Judgment и BulletstormПольская студия People Can Fly (Bulletstorm, Gears of War: Judgment, Outriders) сообщила, что присоединилась к разработке анонсированного прошлым летом боевика Gears of War: E-Day от команды The Coalition.