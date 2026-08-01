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Царьград

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Тишковец предупредил о "идеальных" метеоусловиях в Москве в августе

Тишковец предупредил о "идеальных" метеоусловиях в Москве в августе

Евгений Тишковец из центра "Фобос" предсказал идеальные погодные условия в Москве на начало августа. Ожидается солнечная и сухая погода с температурой до +29° днём и небольшими осадками вечером 1 и 2 августа.

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